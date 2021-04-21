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Общество

Герман Греф предложил поддержку по сохранению и популяризации культурного наследия Псковской области

21 апреля 2021 года, 17:58

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф предложил поддержку по сохранению и популяризации культурного наследия Псковской области со стороны Сбербанка, сообщили «Псковской правде» в администрации региона. Речь об этом шла на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Герман Греф предложил поддержку по сохранению и популяризации культурного наследия Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Герман Греф заметил, что Псков за последнее время заметно преобразился. На что Михаил Ведерников ответил, что в регионе ведется активная работа по сохранению культурного наследия, в том числе при поддержке автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», которая проводит масштабные работы по реставрации памятников архитектуры.

«Надеемся, что в ближайшие пять лет удастся все привести в порядок», — отметил глава региона.

Председатель правления кредитной организации предложил губернатору содействие в формировании нового бренда Псковской области. В этой работе планируется задействовать команду дизайнеров.

«Это серьёзная поддержка, которая поможет развитию нашей туристической отрасли. Уверен, конструктивное и плодотворное сотрудничество во всех направлениях будет продолжено», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Герман Греф предложил поддержку по сохранению и популяризации культурного наследия Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе встречи Михаил Ведерников рассказал о тесном сотрудничестве с региональным отделением банка и его руководством, а также поблагодарил вице-президента Сбербанка Михаила Чачина за презентацию корпоративных продуктов, которую он провёл в Пскове. Губернатор заверил, что некоторые предложения уже находится в работе.

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