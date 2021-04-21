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Общество

Виктор Остренко: Чувствуется отсутствие паники, четкость и ответственность руководства страны

21 апреля 2021 года, 17:05

«Чувствуется отсутствие паники, четкость и ответственность руководства страны», - отметил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава исполкома ОНФ Виктор Остренко, комментируя Псковскому агентству информации ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Виктор Остренко: Чувствуется отсутствие паники, четкость и ответственность руководства страны

Фото Псковского агентства информации

По его мнению, главная тема послания – это забота. «Уже не первый год звучит тезис о заботе в любой ситуации, заботе о гражданах, слабых, тех, кому необходима помощь», - пояснил Виктор Остренко.

Также он обратил внимание на призыв к солидарности в адрес бизнеса, общества и политических сил, прозвучавший из уст главы государства.

«Поддержку сферы культуры я бы отметил: библиотеки, сельские дома культуры. То, что в этом году около 24 млрд рублей выделяют на эти объекты, говорит о понимании значимости отрасли для страны. Содержание инфраструктурных объектов для туризма также прозвучало. Это требует трепетного отношения, участия и инвестиций», - заключил Остренко.

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