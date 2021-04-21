Виктор Остренко: Чувствуется отсутствие паники, четкость и ответственность руководства страны

По его мнению, главная тема послания – это забота. «Уже не первый год звучит тезис о заботе в любой ситуации, заботе о гражданах, слабых, тех, кому необходима помощь», - пояснил Виктор Остренко.

Также он обратил внимание на призыв к солидарности в адрес бизнеса, общества и политических сил, прозвучавший из уст главы государства.

«Поддержку сферы культуры я бы отметил: библиотеки, сельские дома культуры. То, что в этом году около 24 млрд рублей выделяют на эти объекты, говорит о понимании значимости отрасли для страны. Содержание инфраструктурных объектов для туризма также прозвучало. Это требует трепетного отношения, участия и инвестиций», - заключил Остренко.