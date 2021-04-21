Емельянова о послании Путина: Главный приоритет - сбережение населения

«Главный приоритет - по-прежнему сбережение населения», - отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, комментируя Псковскому агентству информации ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Фото Псковского агентства информации
«Важно, что последовательно решаются вопросы социальной политики», - сказала Вера Емельянова и добавила, что глава государства дал конкретные поручения в этой сфере.
Вице-губернатор заверила, что администрация Псковской области сегодня же приступит к реализации озвученных задач.