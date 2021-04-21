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Общество

Емельянова о послании Путина: Главный приоритет - сбережение населения

21 апреля 2021 года, 16:47

«Главный приоритет - по-прежнему сбережение населения», - отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, комментируя Псковскому агентству информации ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Емельянова о послании Путина: Главный приоритет - сбережение населения

Фото Псковского агентства информации

«Важно, что последовательно решаются вопросы социальной политики», - сказала Вера Емельянова и добавила, что глава государства дал конкретные поручения в этой сфере.

Вице-губернатор заверила, что администрация Псковской области сегодня же приступит к реализации озвученных задач. 

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