Емельянова о послании Путина: Главный приоритет - сбережение населения

«Важно, что последовательно решаются вопросы социальной политики», - сказала Вера Емельянова и добавила, что глава государства дал конкретные поручения в этой сфере.

Вице-губернатор заверила, что администрация Псковской области сегодня же приступит к реализации озвученных задач.