Юрий Сорокин: Замещение коммерческих кредитов бюджетными – это огромная помощь регионам

«Мы очень много говорили, сигнализировали правительству России, что нужно замещать коммерческие кредиты, – и это случилось, пускай 25 %, но это огромная помощь для регионов», – сказал Юрий Сорокин.

Также вице-спикер регионального парламента отметил социальную направленность послания: Владимир Путин очень много внимания уделил защите материнства и детства, в том числе сохранению льгот, продлению льгот, новым льготам для матерей.

Много было сказано и о здравоохранении, добавил Юрий Сорокин. «Все мы рады и счастливы, что пережили очень тяжёлый прошлый год. Наша медицина показала, что она умеет собираться в самый трудный момент, и наши врачи отработали на пять с плюсом в этот период», – подчеркнул он.