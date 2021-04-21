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Общество

Юрий Сорокин: Замещение коммерческих кредитов бюджетными – это огромная помощь регионам

21 апреля 2021 года, 16:32

Замещение коммерческих кредитов бюджетными – это огромная помощь регионам, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, комментируя Псковскому агентству информации ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Юрий Сорокин: Замещение коммерческих кредитов бюджетными – это огромная помощь регионам

Фото Псковского агентства информации

«Мы очень много говорили, сигнализировали правительству России, что нужно замещать коммерческие кредиты, – и это случилось, пускай 25 %, но это огромная помощь для регионов», – сказал Юрий Сорокин.

Также вице-спикер регионального парламента отметил социальную направленность послания: Владимир Путин очень много внимания уделил защите материнства и детства, в том числе сохранению льгот, продлению льгот, новым льготам для матерей.

Много было сказано и о здравоохранении, добавил Юрий Сорокин. «Все мы рады и счастливы, что пережили очень тяжёлый прошлый год. Наша медицина показала, что она умеет собираться в самый трудный момент, и наши врачи отработали на пять с плюсом в этот период», – подчеркнул он. 

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