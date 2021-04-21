Котов: Значительная часть послания была посвящена поддержке развития регионов

Значительная часть послания была посвящена поддержке развития регионов, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Значительная часть послания была посвящена поддержке развития регионов, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Котов отметил, что регионы, в том числе Псковская область, нуждаются в помощи и озвученные предложения президента однозначно будут иметь положительный результат.
В частности, председатель регионального парламента выделил поручение о замещении бюджетными кредитами коммерческой задолженности, превышающей 25% собственных доходов. «Такая поддержка нам нужна, как воздух! Мы давно просим об этом федеральный центр. Псковская область успешно справляется с выполнением национальных проектов, но расходы региона не ограничиваются лишь программными мероприятиями. Коммерческие кредиты связывают нам руки и не дают возможности закрывать все текущие потребности», - сказал Александр Котов.
Поручение Правительству о пролонгировании введённых в период пандемии мер поддержки малого и среднего предпринимательства, по словам спикера, может дать дополнительные доходы в бюджет.
Еще один важный вопрос, который председатель регионального парламента выделил в ходе послания, - приоритет комплексному развитию территорий. По словам Котова, большая часть муниципальных образований Псковской области уже подготовили проекты строительства социальных и культурных объектов, а также очистных сооружений, водопроводных сетей и новых дорог. Для их реализации необходимы средства из федерального бюджета. «Наши заявки сейчас находятся на рассмотрении в Правительстве, и мы, конечно, переживаем за их судьбу. Президент поручил министрам внимательно отнестись к инициативам субъектов и помочь, если такая поддержка нужна. Будем надеяться, к нашим проектам отнесутся с вниманием, это очень важно для Псковской области», - подчеркнул спикер областного Собрания депутатов.
Комментируя предложение о выделении в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление сельских домов культуры, музеев и библиотек, Александр Котов выразил надежду, что эти средства можно будет направить не только на косметический ремонт, но и на капитальный.
Спикер напомнил про программу газификации, которую Владимир Путин обозначил в послании. «Мы рассчитываем, что в ближайшие годы газ придёт на территорию всех муниципальных образований нашей области. Самое главное, что я бы отметил, это поддержка предложения «Единой России» о бесплатном подведении газопроводов до границ домохозяйств вне зависимости от того, частный это сектор или многоквартирные жилые дома», - подчеркнул Котов и добавил, что такой подход значительно увеличит процент газификации жилья в Псковской области.