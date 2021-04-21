Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Котов: Значительная часть послания была посвящена поддержке развития регионов

21 апреля 2021 года, 16:15

Значительная часть послания была посвящена поддержке развития регионов, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Котов: Значительная часть послания была посвящена поддержке развития регионов

Фото пресс-службы областного Собрания

Котов отметил, что регионы, в том числе Псковская область, нуждаются в помощи и озвученные предложения президента однозначно будут иметь положительный результат. 

В частности, председатель регионального парламента выделил поручение о замещении бюджетными кредитами коммерческой задолженности, превышающей 25% собственных доходов. «Такая поддержка нам нужна, как воздух! Мы давно просим об этом федеральный центр. Псковская область успешно справляется с выполнением национальных проектов, но расходы региона не ограничиваются лишь программными мероприятиями. Коммерческие кредиты связывают нам руки и не дают возможности закрывать все текущие потребности», - сказал Александр Котов.

Поручение Правительству о пролонгировании введённых в период пандемии мер поддержки малого и среднего предпринимательства, по словам спикера, может дать дополнительные доходы в бюджет.

Еще один важный вопрос, который председатель регионального парламента выделил в ходе послания, - приоритет комплексному развитию территорий. По словам Котова, большая часть муниципальных образований Псковской области уже подготовили проекты строительства социальных и культурных объектов, а также очистных сооружений, водопроводных сетей и новых дорог. Для их реализации необходимы средства из федерального бюджета. «Наши заявки сейчас находятся на рассмотрении в Правительстве, и мы, конечно, переживаем за их судьбу. Президент поручил министрам внимательно отнестись к инициативам субъектов и помочь, если такая поддержка нужна. Будем надеяться, к нашим проектам отнесутся с вниманием, это очень важно для Псковской области», - подчеркнул спикер областного Собрания депутатов.

Комментируя предложение о выделении в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление сельских домов культуры, музеев и библиотек, Александр Котов выразил надежду, что эти средства можно будет направить не только на косметический ремонт, но и на капитальный.

Спикер напомнил про программу газификации, которую Владимир Путин обозначил в послании. «Мы рассчитываем, что в ближайшие годы газ придёт на территорию всех муниципальных образований нашей области. Самое главное, что я бы отметил, это поддержка предложения «Единой России» о бесплатном подведении газопроводов до границ домохозяйств вне зависимости от того, частный это сектор или многоквартирные жилые дома», - подчеркнул Котов и добавил, что такой подход значительно увеличит процент газификации жилья в Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Герман Греф предложил поддержку по сохранению и популяризации культурного наследия Псковской области
Дед Мороз получил в Порхове первый экспонат для своего музея Ганзы
Виктор Остренко: Чувствуется отсутствие паники, четкость и ответственность руководства страны
Емельянова о послании Путина: Главный приоритет - сбережение населения
Юрий Сорокин: Замещение коммерческих кредитов бюджетными – это огромная помощь регионам
Ведерников: Послание президента - новый поворот к развитию социальной инфраструктуры страны
Путин: Люди не должны платить за подводку газа к границе участка
Коммерческие кредиты регионов заменят на бюджетные
Более 5,5 тысяч рублей в месяц будут платить на детей из неполных семей

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?