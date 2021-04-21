Котов: Значительная часть послания была посвящена поддержке развития регионов

Котов отметил, что регионы, в том числе Псковская область, нуждаются в помощи и озвученные предложения президента однозначно будут иметь положительный результат.

В частности, председатель регионального парламента выделил поручение о замещении бюджетными кредитами коммерческой задолженности, превышающей 25% собственных доходов. «Такая поддержка нам нужна, как воздух! Мы давно просим об этом федеральный центр. Псковская область успешно справляется с выполнением национальных проектов, но расходы региона не ограничиваются лишь программными мероприятиями. Коммерческие кредиты связывают нам руки и не дают возможности закрывать все текущие потребности», - сказал Александр Котов.

Поручение Правительству о пролонгировании введённых в период пандемии мер поддержки малого и среднего предпринимательства, по словам спикера, может дать дополнительные доходы в бюджет.

Еще один важный вопрос, который председатель регионального парламента выделил в ходе послания, - приоритет комплексному развитию территорий. По словам Котова, большая часть муниципальных образований Псковской области уже подготовили проекты строительства социальных и культурных объектов, а также очистных сооружений, водопроводных сетей и новых дорог. Для их реализации необходимы средства из федерального бюджета. «Наши заявки сейчас находятся на рассмотрении в Правительстве, и мы, конечно, переживаем за их судьбу. Президент поручил министрам внимательно отнестись к инициативам субъектов и помочь, если такая поддержка нужна. Будем надеяться, к нашим проектам отнесутся с вниманием, это очень важно для Псковской области», - подчеркнул спикер областного Собрания депутатов.

Комментируя предложение о выделении в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление сельских домов культуры, музеев и библиотек, Александр Котов выразил надежду, что эти средства можно будет направить не только на косметический ремонт, но и на капитальный.

Спикер напомнил про программу газификации, которую Владимир Путин обозначил в послании. «Мы рассчитываем, что в ближайшие годы газ придёт на территорию всех муниципальных образований нашей области. Самое главное, что я бы отметил, это поддержка предложения «Единой России» о бесплатном подведении газопроводов до границ домохозяйств вне зависимости от того, частный это сектор или многоквартирные жилые дома», - подчеркнул Котов и добавил, что такой подход значительно увеличит процент газификации жилья в Псковской области.