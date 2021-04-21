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Политика / Власть

Ведерников: Послание президента - новый поворот к развитию социальной инфраструктуры страны

21 апреля 2021 года, 15:05

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 2021 года войдёт в историю как новый поворот к ускоренному развитию социальной инфраструктуры страны, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Ведерников: Послание президента - новый поворот к развитию социальной инфраструктуры страны

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона особенно выделил решение о замещении коммерческих кредитов бюджетными для субъектов Федерации с высоким уровнем госдолга. «Это решение, которое мы долго защищали на всех уровнях. Для Псковской области это означает возможность начать дышать полной грудью!» - подчеркнул он. Не менее важным он назвал и поручение о реструктуризации бюджетных кредитов, выданных регионам в 2020 на противодействие пандемии. Срок их возврата увеличен до 2029 года.

Также, отметил губернатор, важной для Псковской области темой послания стала поддержка семьи и детства, в частности, единовременная выплата 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста.

«Ещё одна тема, которую мы прорабатывали несколько лет – это развитие газификации, в частности, доведение газа до домовладений. «За подводку газа до границ индивидуальных земельных участков люди платить не должны!», – мощное решение!» - заявил Михаил Ведерников.

Остановился он также на вопросах, связанных с развитием медицины, особенно в сельской местности и в малых населённых пунктах. «Для нас это стратегическое направление, которое мы общими усилиями реализуем вместе с Правительством», - сказал глава региона.

Говоря о поддержке туризма, глава региона подчеркнул, что год борьбы с коронавирусом прервал многолетнюю тенденцию к росту турпотока в Псковской области. «Это важная отрасль, которую нужно как можно быстрее восстанавливать, – во многом именно она обеспечивает сохранение и развитие нашего культурного наследия», - заключил Михаил Ведерников.

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