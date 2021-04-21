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Общество / Соцзащита

Более 5,5 тысяч рублей в месяц будут платить на детей из неполных семей

21 апреля 2021 года, 14:16

Президент РФ Владимир Путин анонсировал выплаты для семей, где мама или папа воспитывают ребёнка в одиночку.

«С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5 тыс. 650 рублей», - заявил глава государства в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Кроме того, Владимир Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые встали на учёт на раннем сроке и находятся в трудном материальном положении, по 6 тысяч 350 рублей в месяц.

«Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», - отметил президент.

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