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Общество / Соцзащита

Больничные по уходу за ребенком до семи лет будут оплачивать в размере 100% от заработка

21 апреля 2021 года, 13:41

Больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно будут оплачиваться в размере 100% от заработка, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Все законодательные решения глава государства поручил принять в ближайшее время, чтобы родители смогли получить эту поддержку уже с 2021 года.

Также Владимир Путин напомнил, что в настоящее время размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от стажа и 100% выплаты могут получить только женщины с большим стажем. «В целом, это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже», - отметил президент.

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