45 тысяч бюджетных мест появятся в российских вузах в ближайшие два года

45 тысяч бюджетных мест появятся в вузах России в ближайшие два года, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

«Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира. В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», - сказал Владимир Путин и добавил, что на бюджетные места в вузах смогут поступить около 60% выпускников школ этого года.

Кроме того, глава государства заявил, что с этого года не менее 100 государственных вузов смогут претендовать на гранты в 100 млн рублей и более. Эти средства предусмотрены на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программы обучения.