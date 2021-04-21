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Культура / Наследие

24 млрд рублей направят на обновление домов культуры, библиотек и музеев

21 апреля 2021 года, 13:14

Президент РФ Владимир Путин предложил выделить 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек и музеев в малых городах и исторических поселениях России. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

«Предлагаю в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление, в том числе, домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже еще одно важное направление», - сказал глава государства.

Кроме того, для поддержки проектов в сфере культуры, искусства и творчества будет создан президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году финансирование получат более 1,5 тыс. креативных команд, отметил Владимир Путин.   

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