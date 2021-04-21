Кураторам учебных групп в техникумах и колледжах будут доплачивать по пять тысяч рублей

Кураторам учебных групп в техникумах и колледжах установят доплату в 5 тысяч рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Классные руководители в школах получают надбавки с 2020 года, напомнил глава государства. «О педагогах среднего профессионального образования забыли, нужно установить доплату 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах», - сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент заявил, что 10 млрд рублей будут выделены на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов России в ближайшие два года.

Для школ в стране будут закуплены 16 тыс. автобусов. «Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными», - подчеркнул Путин.