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Общество

Кураторам учебных групп в техникумах и колледжах будут доплачивать по пять тысяч рублей

21 апреля 2021 года, 13:03

Кураторам учебных групп в техникумах и колледжах установят доплату в 5 тысяч рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Классные руководители в школах получают надбавки с 2020 года, напомнил глава государства. «О педагогах среднего профессионального образования забыли, нужно установить доплату 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах», - сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент заявил, что 10 млрд рублей будут выделены на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов России в ближайшие два года.

Для школ в стране будут закуплены 16 тыс. автобусов. «Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными», - подчеркнул Путин. 

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