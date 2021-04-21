Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Президент РФ предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детские лагеря

21 апреля 2021 года, 12:46

Президент РФ Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детские лагеря. Речь об этом шла в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Также Владимир Путин предложил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки по России.

Еще одно предложение коснулось студенческого туризма. «Нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране», - отметил глава государства.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Коммерческие кредиты регионов заменят на бюджетные
Более 5,5 тысяч рублей в месяц будут платить на детей из неполных семей
Больничные по уходу за ребенком до семи лет будут оплачивать в размере 100% от заработка
45 тысяч бюджетных мест появятся в российских вузах в ближайшие два года
24 млрд рублей направят на обновление домов культуры, библиотек и музеев
Кураторам учебных групп в техникумах и колледжах будут доплачивать по пять тысяч рублей
По 10 тысяч рублей выплатят родителям школьников и будущих первоклассников
Пять тысяч машин Скорой помощи поступят в сёла и малые города
Владимир Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?