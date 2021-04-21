Президент РФ предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детские лагеря

Президент РФ Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детские лагеря. Речь об этом шла в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Также Владимир Путин предложил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки по России.

Еще одно предложение коснулось студенческого туризма. «Нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране», - отметил глава государства.