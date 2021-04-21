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Транспорт / Автопарк

Пять тысяч машин Скорой помощи поступят в сёла и малые города

21 апреля 2021 года, 12:35

Пять тысяч новых машин Скорой медицинской помощи дополнительно поступят в сёла и малые города в ближайшие три года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Пять тысяч машин Скорой помощи поступят в сёла и малые города

По словам президента, это позволит полностью обновить парк Скорых.

Также Владимир Путин отметил, что в первичном звене здравоохранения не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, с получением рецептов и больничных. 

«Нужно начинать делать это эффективно и быстро, деньги выделены. До сих пор в здравоохранении немало нерешенных технических вопросов, но человеку необходима своевременная квалифицированная помощь», - подчеркнул он.

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