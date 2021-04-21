Пять тысяч машин Скорой помощи поступят в сёла и малые города

Пять тысяч новых машин Скорой медицинской помощи дополнительно поступят в сёла и малые города в ближайшие три года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам президента, это позволит полностью обновить парк Скорых.

Также Владимир Путин отметил, что в первичном звене здравоохранения не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, с получением рецептов и больничных.

«Нужно начинать делать это эффективно и быстро, деньги выделены. До сих пор в здравоохранении немало нерешенных технических вопросов, но человеку необходима своевременная квалифицированная помощь», - подчеркнул он.