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Общество / Здоровье

Владимир Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров

21 апреля 2021 года, 12:20

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров, запустив их с 1 июля для людей всех возрастов. Речь об этом шла в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

«Прошу Правительство и Минздрав расширить программы диспансеризации и профсосмотров», - поручил президент и добавил, что в этой связи в ближайшее время нужно нарастить  поставки в регионы мобильных медицинских комплексов.

Также он поручил предусмотреть дополнительные меры по борьбе с тяжёлыми болезнями, которые являются основными причинами смертности. Например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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