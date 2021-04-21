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Общество / Здоровье

Псковичи оценили удобство вакцинации от коронавируса в торговых центрах

21 апреля 2021 года, 12:04

Жители Пскова оценили удобство вакцинации от коронавируса в прививочных пунктах, расположенных в торговых центрах.

Так, в торговом центре «Империал» наблюдается  21 апреля около 40 человек, желающих привиться от коронавируса. При этом, Псковское агентство информации сообщает, что большая часть очереди – это пожилые люди.

Псковичи оценили удобство вакцинации от коронавируса в торговых центрах

Фото Псковского агентства информации

По словам одной из привившихся, в очереди пришлось отсидеть 45 минут. Ввести себе вакцину она решила из-за страха заболеть. Женщина отметила, что проходить эту процедуру в прививочном пункте в торговом центре достаточно удобно. 

В пункте вакцинации рассказали, что половина из собравшихся пришли уже за второй прививкой. В целом, здесь прививается около 100 человек ежедневно, хотя пункт готов принять до 150 человек.

«Вакцины на сегодняшний день достаточно, чтобы привились все желающие», - добавили в областном комитете по здравоохранению.

Второй пункт вакцинации находится в ТЦ «Акваполис» в Пскове.

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