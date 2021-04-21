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Транспорт

Из-за сноса аварийных деревьев перекроют движение на улице Труда в Пскове

21 апреля 2021 года, 11:14

В Пскове из-за сноса аварийных деревьев перекроют движения транспорта по улице Труда от улицы Первомайской до Школьной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города. Участок будет закрыт с 9:00 до 16:00 24 апреля.

Из-за сноса аварийных деревьев перекроют движение на улице Труда в Пскове

В качестве объездов псковичам рекомендуют использовать улицы Олега Кошевого и Герцена.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит планировать поездки заранее.

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