Из-за сноса аварийных деревьев перекроют движение на улице Труда в Пскове

В Пскове из-за сноса аварийных деревьев перекроют движения транспорта по улице Труда от улицы Первомайской до Школьной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города. Участок будет закрыт с 9:00 до 16:00 24 апреля.