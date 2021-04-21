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Общество / Здоровье

Еще 138 пациентов выписаны из медучреждений Псковской области после коронавируса

21 апреля 2021 года, 10:49

За сутки 20 апреля из медучреждений Псковской области выписаны в связи с  выздоровлением от коронавируса 138 пациентов, сообщает губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число выздоровевших уже достигло 25 тыс. 316.

Количество заболевших с начала пандемии COVID-19 составляет 35 тыс. 703. В частности, 59 случаев этого заболевания зафиксированы за минувшие сутки.

Еще 138 пациентов выписаны из медучреждений Псковской области после коронавируса

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 12 тыс. 866) коронавирус выявили у 22 человек, в Великих Луках (всего 6 тыс. 111) – у 11, в Псковском районе (всего 2 тыс. 965) – у 10. Пять ковидбольных добавилось в Новосокольническом районе (всего 944) и три - в Себежском (всего 564). Всего по одному случаю заболевания подтвердилось в Островском (всего 1 тыс. 822), Великолукском (всего 805), Печорском (всего 692), Плюсском (всего 563), Гдовском (всего 518), Куньинском (всего 333), Пустошкинском (всего 321) и Красногородском (всего 206) районах.

Умерли от этого вируса 309 жителей Псковской области.

«Новых очагов не выявлено. Четыре вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора», - добавил Михаил Ведерников. 

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