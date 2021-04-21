Еще 138 пациентов выписаны из медучреждений Псковской области после коронавируса

За сутки 20 апреля из медучреждений Псковской области выписаны в связи с выздоровлением от коронавируса 138 пациентов, сообщает губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число выздоровевших уже достигло 25 тыс. 316.

Количество заболевших с начала пандемии COVID-19 составляет 35 тыс. 703. В частности, 59 случаев этого заболевания зафиксированы за минувшие сутки.