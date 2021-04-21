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Происшествия / Преступление

Псковские таможенники пресекли ввоз 24,5 тысяч контрафактных детских игрушек

21 апреля 2021 года, 10:53

Сотрудники Псковской таможни пресекли ввоз 24,5 тысяч детских игрушек без разрешительных документов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковские таможенники пресекли ввоз 24,5 тысяч контрафактных детских игрушек

Фото пресс-службы Псковской таможни

Автомобиль, следовавший со стороны Белоруссии в Санкт-Петербург, остановили в Невельском районе Псковской области. В ходе досмотра таможенники выявили партию детских игрушек китайского производства, сведения о которых отсутствовали в товаросопроводительных документах.

Около 17 тысяч игрушек с логотипами L.O.L, Lego, Disney, Paw Patrol, Bakugan имели признаки контрафактных. Этот факт подтвердили правообладатели товарных знаков.

Партию незаконно ввезённых игрушек, стоимость 5 млн рублей, изъяли.

Псковские таможенники пресекли ввоз 24,5 тысяч контрафактных детских игрушек

Фото пресс-службы Псковской таможни

В отношении фирмы-отправителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), а также по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака). 

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