Реконструкцию Псковской наступательной операции 1944 года представят в Тюмени, сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на руководителя военно-исторического клуба «Сибирский рубеж» Владимира Лапшина

Псковская операция длилась почти месяц - с середины марта 1944 года по апрель. Тюменские реконструкторы покажут один из эпизодов наступательной операции в поселке Коммунар Исетского района 25 апреля.

«Во время реконструкции зрители увидят прифронтовую полосу, КПП, через него проходят люди, и в это время фашисты начинают прорыв. Будет использован миномёт. Будут раненые и убитые. Силы не равные, фашисты начинают теснить РККА, но в это время разведчики на мотоцикле врываются на КПП и исход решён - часть немцев убита, часть сдаётся в плен», - рассказал Владимир Лапшин.

По его словам, в постановке задействованы около 60 человек. Амуниция солдат — это точная копия снаряжения РККА и Вермахта, а также макеты охолощенного оружия, на которые у клуба есть разрешение от МВД.

В реконструкции будут представлены и оригинальные вещи: фляги, лопаты.