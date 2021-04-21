Художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств России, кинорежиссёр Дмитрий Месхиев награжден Орденом Дружбы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе театра.
Художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств России, кинорежиссёр Дмитрий Месхиев награжден Орденом Дружбы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе театра.
Согласно указу, который президент России Владимир Путин подписал 20 апреля, худрук Псковского драмтеатра награжден за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
В театре отметили, что 21 апреля Дмитрий Месхиев отмечает 40-летний юбилей своей творческой деятельности.