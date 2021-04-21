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Общество

Дмитрий Месхиев награжден Орденом Дружбы

21 апреля 2021 года, 09:35

Художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств России, кинорежиссёр Дмитрий Месхиев награжден Орденом Дружбы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе театра. 

Дмитрий Месхиев награжден Орденом Дружбы

Фото из Instagram-аккаунта Псковского театра драмы

Согласно указу, который президент России Владимир Путин подписал 20 апреля, худрук Псковского драмтеатра награжден за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В театре отметили, что 21 апреля Дмитрий Месхиев отмечает 40-летний юбилей своей творческой деятельности. 

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