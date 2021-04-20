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Общество

Псковичам напоминают об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях

20 апреля 2021 года, 20:40

Псковичей предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, на территории региона 21 апреля не запланировано проведение публичных мероприятий, согласованных администрацией Псковской области или органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В связи с этим администрация Псковской области предупреждает о недопустимости нарушения законодательства РФ и просит воздержаться от участия в несогласованных публичных мероприятиях 21 апреля, информация о проведении которых в настоящее время распространяется в социальных сетях.

Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Указом губернатора Псковской области «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» также установлен запрет на посещение гражданами публичных мероприятий, не разрешенных к проведению названным указом. За нарушение указанного запрета участники мероприятия могут быть привлечены к административной ответственности по статье в виде наложения штрафа в размере до 30 тысяч рублей.

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