На улице Чудской в Пскове подрядчик планирует работать по ночам

На улице Чудской в Пскове подрядная организация планирует организовать ночные смены по укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
На улице Чудской в Пскове подрядная организация планирует организовать ночные смены по укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Работы будут вестись на перекрестке с улицей Ижорского батальона. По словам директора «ДорСтройСервис» Корюна Аветяна, это необходимо для того, чтобы не перекрывать движение по оживленной магистрали днем.
В настоящее время движение транспорта идет по двум полосам в каждую сторону. Дорожники занимаются укладкой выравнивающего слоя асфальта на участке дороги от моста Александра Невского до улицы Ижорского батальона. На встречной полосе движения завершается фрезерование этого участка.
Однако, кратковременное перекрытие дорожного движения не избежать. Оно необходимо для перехода на 4-полосный участок магистрали между улицами Ижорского батальона и Леона Поземского. Со следующей недели на этом отрезке начнется фрезерование изношенного покрытия.
На время укладки верхнего слоя покрытия оба потока транспорта будут направлены по одной стороне магистрали. Этот вариант прорабатывается с заказчиком работ и Управлением городского хозяйства администрации города Пскова.
На сегодняшний день подрядчик установил 3,2 км бортового камня, примыкающего к проезжей части, а также на 70% выполнил фрезерование. Также на этом участке необходимо заменить покрытие на площади 44 тыс кв. м, установить более 2 км поребрика, обустроить технический проход вдоль зеленой зоны, установить новые люки и отрегулировать имеющиеся, восстановить газоны.
Всего на объекте работают 15 человек и 10 единиц техники. Работы идут по графику.
Ремонт улицы Чудской в Пскове ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно контракту необходимо отремонтировать 1,59 км трассы. На эти цели направлено около 88 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета.