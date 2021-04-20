На улице Чудской в Пскове подрядчик планирует работать по ночам

На улице Чудской в Пскове подрядная организация планирует организовать ночные смены по укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы будут вестись на перекрестке с улицей Ижорского батальона. По словам директора «ДорСтройСервис» Корюна Аветяна, это необходимо для того, чтобы не перекрывать движение по оживленной магистрали днем.

В настоящее время движение транспорта идет по двум полосам в каждую сторону. Дорожники занимаются укладкой выравнивающего слоя асфальта на участке дороги от моста Александра Невского до улицы Ижорского батальона. На встречной полосе движения завершается фрезерование этого участка.

Однако, кратковременное перекрытие дорожного движения не избежать. Оно необходимо для перехода на 4-полосный участок магистрали между улицами Ижорского батальона и Леона Поземского. Со следующей недели на этом отрезке начнется фрезерование изношенного покрытия.