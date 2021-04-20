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Происшествия / Преступление

В Великих Луках задержали эксгибициониста

20 апреля 2021 года, 16:48

Сотрудники Великолукской Госавтоинспекции задержали эксгибициониста, развращавшего несовершеннолетних. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 20 часов вечера у гаражей во дворе жилого дома по улице Ставского в Великих Луках неизвестный совершил развратные действия, а именно эксгибиционизм, в отношение двух 13-летних подростков. Один из пострадавших сообщил об этом в полицию.

Нарушителя установили и задержали инспектор дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Сергей Кузнецов и старший инспектор лейтенант полиции Евгений Баранов.

В Великих Луках задержали эксгибициониста

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Информацию о розыске великолучанина, который подозревается в эксгибиционизме, полицейские получили перед заступлением на службу. Днем Евгению Баранову позвонил знакомый, который сообщил, что у дома 11 по улице Золотковской находится мужчина, похожий на разыскиваемого. Экипаж ГИБДД незамедлительно прибыл по указанному адресу и задержал подозреваемого.

Мужчину доставили в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки. Там выяснилось, что 44-летний местный житель ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления и кражу.

В содеянном он признался и был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ (Развратные действия). Расследование уголовного дела продолжается.

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