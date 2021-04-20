Великолучанина приговорили к шести годам тюрьмы за разбойное нападение на магазин Невельского РАЙПО

Жителя Великих Лук осудили на шесть лет за разбойное нападение на магазин Невельского РАЙПО, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Великолукского района.

Около 19:00 18 февраля 2020 года великолучанин ворвался в магазин №52 Невельского РАЙПО, расположенного в деревне Лехово. Угрожая продавцу магазина применением насилия, злоумышленник распылил в его лицо газ из перцового баллона, похитил из кассы магазина 6 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Подсудимый также обвинялся в совершении множества других преступлений, совершенных в Великолукском, Пустошкинском и Новосокольническом районах. В частности, он вовлек несовершеннолетнего в совершение преступления, пообещав ему материальную выгоду.

Суд Великолукского района признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.