Ансамбль имени Людмилы Зыкиной выступит в Пскове 25 апреля

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. выступит в Доме офицеров в Пскове 25 апреля, сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на дирижера и художественного руководителя коллектива Дмитрия Дмитриенко

Песни ХХ века исполнит солистки ансамбля «Россия» Ирина Крутовая. Аккомпанировать ей будет ансамбль, состоящий из различных народных инструментов, в том числе гуслей.

«Программа «Голоса.Эпохи» уникальна, - отметил Дмитрий Дмитриенко. - Мы вспомним выдающиеся голоса и композиторов ХХ века. Возможно, молодое поколение уже и не узнает такие фамилии, как Толкунова, Шульженко, Герман. Но те композиции, которые оставили эти люди сегодня являются песнями-памятниками, которые воссоединят в одном мироощущении совершенно разные поколения».

Выступление национального коллектива пройдет в рамках масштабного федерального проекта «Мы – Россия», учрежденного Министерством культуры РФ при поддержке Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт».

Подробнее о таланте солистки и композициях-памятниках, которые будут представлены на концерте, можно почитать в материале «Комсомольской правды в Пскове».