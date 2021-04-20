Член Совета по правам человека: Попытка привлечь детей на незаконные акции является аморальной

Аморальной назвала попытку агитировать детей к участию в несанкционированных акциях 21 апреля сопредседатель Национальной родительской ассоциации, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Галина Осокина.

Как сообщает ИА REGNUM, она заявила, что организаторы несанкционированной акции работают в интересах иностранных государств. А их главная задача - помешать проведению выборов в Госдуму в 2021 году.

«Использовать детей опасно. Мы не знаем, что придумают они из-за границы. Дети могут пострадать. Они [организаторы] не беспокоятся о детях, им безразлично, как дальше будут жить дети. Им главное — выполнить поставленную цель и получить оплату за нее», — пояснила Галина Осокина.