Михаил Ведерников наградил лучших муниципальных служащих Псковской области

В ходе торжественной церемонии глава региона отметил, что этот конкурс позволяет развивать конкурентоспособность среди муниципальных специалистов, а также поощрять их за работу.

«Можно быть талантливым руководителем, и все же очень многое зависит от команды. Крайне важно, чтобы в нашей большой команде не было слабых звеньев. Мы с вами двигаемся хорошими темпами», — сказал Михаил Ведерников и вручил победителям дипломы и ценные подарки.

Губернатор также напомнил, что недавно муниципальным служащим была поднята зарплата. Соответствующее решение было принято при поддержке Министерства финансов РФ. «Понимаем, что это тяжелый труд. Он должен быть оценен по достоинству. Данная мера также позволит привлечь на работу в муниципалитеты молодых специалистов», — подчеркнул Михаил Ведерников.