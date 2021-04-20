Михаил Ведерников наградил лучших муниципальных служащих Псковской области

20 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил четырех победителей первого регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
20 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил четырех победителей первого регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
В ходе торжественной церемонии глава региона отметил, что этот конкурс позволяет развивать конкурентоспособность среди муниципальных специалистов, а также поощрять их за работу.
«Можно быть талантливым руководителем, и все же очень многое зависит от команды. Крайне важно, чтобы в нашей большой команде не было слабых звеньев. Мы с вами двигаемся хорошими темпами», — сказал Михаил Ведерников и вручил победителям дипломы и ценные подарки.
Губернатор также напомнил, что недавно муниципальным служащим была поднята зарплата. Соответствующее решение было принято при поддержке Министерства финансов РФ. «Понимаем, что это тяжелый труд. Он должен быть оценен по достоинству. Данная мера также позволит привлечь на работу в муниципалитеты молодых специалистов», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Победитель конкурса в номинации «руководители» — председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района Анна Николаева - поблагодарила губернатора за возможность испытать себя.
«Очень важно посмотреть на свою работу со стороны, проанализировать, что ты делаешь, как ты делаешь и какие при этом используешь возможности. Муниципальная служба в районах очень интересная и разносторонняя. Мы занимаемся таким количеством нужных и полезных дел, что, подводя итоги работы за предыдущий год, возникло чувство гордости», — сказала Анна Николаева.
Всего в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» участвовали 35 человек из 23 районов. Жюри оценивало их профессиональные и личностные качества, а также уровень знаний, результаты служебной деятельности, потенциал и перспективы.