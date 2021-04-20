Псковские пограничники не дали вывезти в Латвию древнюю китайскую вазу, возможно, представляющую культурно-историческую ценность. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел на выездном направлении в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе. На осмотр к пограничникам прибыл легковой автомобиль Mitsubishi. Водитель - 38-летний россиянин.

В ходе осмотра специалисты ведомства обнаружили бронзовую вазу, которая может относиться к древней китайской реликвии XII века эпохи государства Цзинь. Предмет находился в салоне автомобиля, среди личных вещей водителя.

Ваза была передана на экспертизу. В настоящее время ожидается принятие процессуального решения.