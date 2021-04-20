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Общество / Образование

140 пришкольных и загородных лагерей будут работать в Псковской области этим летом

20 апреля 2021 года, 13:08

140 пришкольных и загородных лагерей будут работать в Псковской области этим летом, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире ПАИ-live 20 апреля.

Александр Седунов подчеркнул, что 68 пришкольных лагерей уже работали на весенних каникулах. Свою деятельность они возобновят с 1 июня. Загородные лагеря примут первых отдыхающих 3 июня. Дети будут находиться на отдыхе до 30 августа.

Планируется, что в этом году в летних лагерях Псковской области смогут отдохнуть 7  тыс. 200 детей. «Спрос уже есть. На сегодняшний день мы знаем, что у нас уже порядка 3 тыс. 200 заявок. Всего мы планируем оздоровить 7 тыс. 200 человек, и средства предусмотрены в размере более 77 миллионов рублей», - уточнил председатель профильного комитета.

По его словам, уже начался процесс заполнения смен. Популярностью пользуются санаторные и загородные лагеря.

«Мы ориентируемся на то, что спрос будет достаточно большой, и поэтому будем стараться удовлетворять все заявки. Для того чтобы мы очень корректно и очень грамотно сработали, мы принимаем дополнительные усилия, в том числе по работе со всеми предприятиями Псковской области», - заключил Александр Седунов.

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