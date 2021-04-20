В Великих Луках задержали мужчину, угрожавшего врачу ножом

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Великих Лук, угрожавшего медицинскому работнику ножом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Информация о том, что в медучреждении на улице Пушкина сработала кнопка тревожной сигнализации, поступило экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» 19 апреля в 22:32.

Патруль прибыл на место происшествия и установил, что нападавший - это бывший работник учреждения. Он, будучи в нетрезвом состоянии, угрожал дежурному врачу убийством. В руках у злоумышленника был нож.

Росгвардейцы задержали 33-летнего великолучанина и передали его сотрудникам полиции.