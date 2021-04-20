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Общество

Начался приём заявок на участи в шествии «Бессмертного полка» в онлайн-формате

20 апреля 2021 года, 12:22

Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая онлайн, сообщает «Российская газета».

Заявку на участие в виртуальном народном онлайн-параде можно подать в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» с 20 апреля по 7 мая. 

Начался приём заявок на участи в шествии «Бессмертного полка» в онлайн-формате

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их родственника- участника Великой Отечественной войны.

Акция «Бессмертный полк онлайн» начнется 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и еще в ста странах. Трансляции будут разделены по регионам, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных. Показ онлайн-шествия будет вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.

«Традиционное или живое шествие «Бессмертного полка» состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка, позже - 24 июня, - отметила сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. - Мы очень хотим соединить живое шествие «Бессмертного полка» с Парадом Победителей. Но это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора, который, если сочтет возможным, смягчит санитарно-эпидемиологические требования. Пока такого разрешения нет».

Впервые общероссийская акция «Бессмертный полк» прошла в дистанционном формате в 2020 году. Тогда было подано около трех миллионов заявок из разных стран. Трансляция с фотографиями героев Великой Отечественной войны шла на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях 20 дней. Её посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку в шествии. 

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