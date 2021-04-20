53 экипажа примут участие в седьмом этапе Кубка России по ралли в Псковской области

53 экипажа примут участие в седьмом этапе Кубка России по ралли, который пройдёт в Псковской области 22-25 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной Федерации автоспорта.

Заявки на участие в ралли подали экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга, Сортавалы, Петрозаводска, Ханты-Мансийска, Перми, Ярославля, Тулы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Сочи.

Пскович в списке заявленных экипажей только один - Денис Баулин. Он поедет под стартовым номером 55 на автомобиле ВАЗ-210740, пилот - Василий Гаккель из Санкт-Петербурга. Экипаж будет выступать в зачёте «Наша классика».

Седьмой этап Кубка России по ралли пройдёт по дорогам Порховского района. Гонка «Голубые Озера-2021» также станет первым этапом Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».