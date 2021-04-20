Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

53 экипажа примут участие в седьмом этапе Кубка России по ралли в Псковской области

20 апреля 2021 года, 11:59

53 экипажа примут участие в седьмом этапе Кубка России по ралли, который пройдёт в Псковской области 22-25 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной Федерации автоспорта.

53 экипажа примут участие в седьмом этапе Кубка России по ралли в Псковской области

Заявки на участие в ралли подали экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга, Сортавалы, Петрозаводска, Ханты-Мансийска, Перми, Ярославля, Тулы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Сочи.

Пскович в списке заявленных экипажей только один - Денис Баулин. Он поедет под стартовым номером 55 на автомобиле ВАЗ-210740, пилот - Василий Гаккель из Санкт-Петербурга. Экипаж будет выступать в зачёте «Наша классика».

Седьмой этап Кубка России по ралли пройдёт по дорогам Порховского района. Гонка «Голубые Озера-2021» также станет первым этапом Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ансамбль имени Людмилы Зыкиной выступит в Пскове 25 апреля
Россельхозбанк повышает ставки по вкладам для розничных клиентов
Член Совета по правам человека: Попытка привлечь детей на незаконные акции является аморальной
Михаил Ведерников наградил лучших муниципальных служащих Псковской области
Псковские пограничники не дали вывезти в Латвию древнюю китайскую вазу
140 пришкольных и загородных лагерей будут работать в Псковской области этим летом
В Великих Луках задержали мужчину, угрожавшего врачу ножом
Начался приём заявок на участи в шествии «Бессмертного полка» в онлайн-формате
В Порхов приедет Дед Мороз

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется