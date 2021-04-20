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Общество

Высокая пожароопасность ожидается в Псковской области с 20 апреля

20 апреля 2021 года, 09:53

Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области с 20 апреля, сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Высокая пожароопасность ожидается в Псковской области с 20 апреля

«С 20 апреля по северным и западным районам Псковской области, а также в городе Пскове ожидается высокая пожарная опасность 4 класс по региональной шкале», - говорится в сообщении.

В связи с возможным возникновением неблагоприятного погодного явления ведомство напоминает псковичам, что в пожароопасный период в лесу запрещено выжигать траву, разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи. Не рекомендуется курить, бросать горящие спички или окурки, стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия. С хорошо освещенных солнцем полян необходимо забирать все бутылки, осколки стекла и другой мусор.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону «01», «112» или «101».

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