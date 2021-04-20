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Общество / Здоровье

55 заболевших и 126 выздоровевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки

20 апреля 2021 года, 09:31

За сутки 19 апреля в ковидстатистику Псковской области добавилось 55 заболевших и 126 выздоровевших, написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

55 заболевших и 126 выздоровевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Псков (всего 12 тыс. 844) это заболевание выявили у 26 человек, в Великих Луках (всего 6 тыс. 100) – у семи. В Пыталовском районе (всего 303) диагностировали пять случаев коронавируса, в Псковском (всего 2 тыс. 955) – четыре, в Порховском (всего 1 тыс. 131), Новосокольническом (всего 939) и Гдовском (всего 517) – по три. Два человека заболели СОVID-19 в Островском районе (всего 1 тыс. 821), по одному - в Плюсском (всего 562) и Красногородском (всего 205).

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 35 тыс. 644 случая коронавируса. При этом 25 тыс. 178 человек полностью излечились от вируса.

СОVID-19 унес жизни 307 жителей Псковской области.

Также глава региона сообщил, что более 38 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию - 23,8 тысячи человек. 

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