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Общество / Здоровье

Почти 24 тысячи человек в Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

20 апреля 2021 года, 00:07

23,8 тысячи человек завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Почти 24 тысячи человек в Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

Фото Дарьи Хватковой
«Более 38 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 23,8 тысячи полностью завершили вакцинацию», - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что вопрос с очередями на прививку от коронавируса в Псковской области решен. Запись на прививки ведется по единому номеру 122, через портал «Госуслуги», по номерам телефонов колл-центров или в регистратуре поликлинических отделений.

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