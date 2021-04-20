Почти 24 тысячи человек в Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

23,8 тысячи человек завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Более 38 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 23,8 тысячи полностью завершили вакцинацию», - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что вопрос с очередями на прививку от коронавируса в Псковской области решен. Запись на прививки ведется по единому номеру 122, через портал «Госуслуги», по номерам телефонов колл-центров или в регистратуре поликлинических отделений.