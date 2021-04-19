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Общество / Образование

Псковских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»

19 апреля 2021 года, 22:15

Стартовал второй сезон всероссийского конкурса «Большая перемена», который является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Принять участие в нем могут школьники, начиная с 5-го класса, а также студенты средних профессиональных учреждений образования. 

Они должны выбрать одно из направлений конкурса: «Создавай будущее!» (наука и технологии), «Твори!» (творчество), «Расскажи о главном!» (журналистика и новые медиа), «Делай добро!» (волонтерство), «Помни!» (историческая память), «Меняй мир вокруг!» (урбанистика), «Познавай Россию!» (путешествия и туризм), «Будь здоров!» (здоровый образ жизни), «Сохраняй природу!» (экология) и «Открывай новое!» (развитие образовательных технологий).

Победители получат деньги на образование и «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно. Также призы могут получить наставники победителей.

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В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» победили 5 школьников из Пскова и Великих Лук. Все они получили по 1 миллиону рублей на дальнейшее образование. 

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