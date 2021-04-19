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Экономика / Сельское хозяйство

В Псковской области начались весенне-полевые работы

19 апреля 2021 года, 18:00

В Псковской области начались весенне-полевые работы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по сельскому хозяйству.

По состоянию на 19 апреля, завершена подкормка 20,5 тыс. га озимых зерновых культур. Этот показатель составляет 62% к площади сева. Также на полях области подкормлено 4,8 тыс. га озимого рапса или 88% к площади сева.

Полностью завершили подкормку озимых культур в Опочецком, Островском, Печорском, Плюсском, Пушкиногорском и Себежском районах, более 70% подкормлено в Бежаницком, Дновском, Палкинском и Псковском районах. Всего на поля было внесено 38 тыс. тонн органики.

С начала года сельхозтоваропроизводители области закупили 5 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 67,9% от потребности, а также 161 тонну элитных семян. Закупка продолжается.

В 2021 году планируется посеять 35,0 тыс. га: яровые зерновые -15,0 тыс. га, рапс - 3,4 тыс. га, картофель – 1,6 тыс. га, овощи открытого грунта – 0,9 тыс. га, кормовые культуры – 14,1 тыс. га.

В профильном комитете отметили, что на полях Псковской области уже посеяли 1992 га яровых культур (7% от общего прогноза), 1410 га яровых зерновых культур (9% от прогноза), 15 га овощей открытого грунта, 142 га однолетних трав, 30 га силосных трав, 45 га беспокровных трав.

Кроме того, тепличные комплексы области уже собрали 702,9 тонны овощей. В частности, в регионе выросли 698,7 тонны огурцов, 2 тонны томатов и 2,2 тонны зелени. 

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