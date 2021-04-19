Два псковича вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Digital-специалисты из Псковской области Алина Гафурова и Вячеслав Чернышев вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», сообщили «Псковской правде» в Центре управления регионом Псковской области.

Конкурс проводит АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». По итогам дистанционного этапа, в котором участвовали 13,4 тыс. человек, 561 конкурсант получил приглашение пройти контрольное тестирование и поучаствовать в полуфинале.

В рамках дистанционного этапа участники прошли тесты профессиональных знаний и потенциала. Эксперты оценивали проекты конкурсантов по релевантности тематике конкурса, уровню профессиональной подготовки, качеству работы и её социальной значимости.

«В полуфинал приглашены участники из 8 федеральных округов России. Интересно, что примерно треть участников – 161 человек или 28,7% – работают не на руководящих должностях. Тот факт, что на рядовых позициях в digital заняты настолько сильные специалисты, говорит о большом кадровом потенциале этой индустрии», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог-Регионы» Юлия Аблец также отметила высокие результаты конкурсантов и поблагодарила всех участников. «На протяжении всего конкурса нас радует активность участников, подтверждая востребованность нашей инициативы. Высокие результаты, продемонстрированные на дистанционном этапе, дают нам уверенность в том, что победителей ждут интересные карьерные предложения. А программа обучения, которую мы для них готовим, поможет им справиться с этими вызовами. С лучшими участниками дистанционного этапа мы встретимся уже в середине мая в Москве», – сказала Юлия Аблец.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победителям представится возможность работать в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, компаниях-партнерах. Также они смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса и принять участие в образовательной программе по развитию управленческих и цифровых компетенций.

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