Останки погибшего в годы войны под Себежем бойца перезахоронят в Белоруссии

Останки бойца, погибшего под Себежем в годы Великой Отечественной войны, передадут в Белоруссию для перезахоронения, сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

16 апреля отряды «Высота 102» и «Забытый батальон» проводили совместную поисковую разведку в трех километрах от Себежа и в двух от Кузнецовки. На этом участке 9 - 10 июля 1941 года несколько подразделений 170-ой стрелковой дивизии, оборонявшей рубеж Себежского укрепрайона, сдерживали натиск гитлеровской армии. Здесь поисковикам удалось обнаружить и поднять пять бойцов, двое из них были со смертными медальонами. Один медальон требует экспертизы, а второй удалось прочитать.

Погибшим оказался Иван Васильевич Байдак из деревни Строчицы Минской области. «Благодаря оперативной помощи наших белорусских добровольных помощников, удалось в течение суток установить родственников павшего защитника Отечества. В настоящее время жива родная сестра Ивана Васильевича - Анна Васильевна. Ей 86 лет и с ней уже установлена связь», - отметил Владимир Бумаков и добавил, что белорусские поисковики уже встретились с Анной Васильевной.