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Общество

Останки погибшего в годы войны под Себежем бойца перезахоронят в Белоруссии

19 апреля 2021 года, 17:18

Останки бойца, погибшего под Себежем в годы Великой Отечественной войны, передадут в Белоруссию для перезахоронения, сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Останки погибшего в годы войны под Себежем бойца перезахоронят в Белоруссии

Фото из соцсетей Владимира Бумакова

16 апреля отряды «Высота 102» и «Забытый батальон» проводили совместную поисковую разведку в трех километрах от Себежа и в двух от Кузнецовки. На этом участке 9 - 10 июля 1941 года несколько подразделений 170-ой стрелковой дивизии, оборонявшей рубеж Себежского укрепрайона, сдерживали натиск гитлеровской армии. 

Здесь поисковикам удалось обнаружить и поднять пять бойцов, двое из них были со смертными медальонами. Один медальон требует экспертизы, а второй удалось прочитать.

Останки погибшего в годы войны под Себежем бойца перезахоронят в Белоруссии

Фото из соцсетей Владимира Бумакова

Погибшим оказался Иван Васильевич Байдак из деревни Строчицы Минской области. 

«Благодаря оперативной помощи наших белорусских добровольных помощников, удалось в течение суток установить родственников павшего защитника Отечества. В настоящее время жива родная сестра Ивана Васильевича - Анна Васильевна. Ей 86 лет и с ней уже установлена связь», - отметил Владимир Бумаков и добавил, что белорусские поисковики уже встретились с Анной Васильевной.

Останки погибшего в годы войны под Себежем бойца перезахоронят в Белоруссии

Фото из соцсетей Владимира Бумакова

«Примечательно, что Анна Васильевна проживает в том же самом доме, в котором проживал и Иван Васильевич Байдак до своего ухода в армию перед самой войной. Сама Судьба хранила этот дом в огненные годы Великой Отечественной войны и до нынешнего времени. В комнате до сих пор на стене висит портрет Ивана Васильевича и его родителей», - поделился руководитель поискового отряда.

По его словам, останки Ивана Байдака передадут на родину, где будут захоронены рядом с могилами родителей.

Владимир Бумаков также подчеркнул, что поисковики уже находили на этой высоте останки наших погибших солдат. В прошлом году они подняли красноармейца Минигулова, который был опознан и отправлен для захоронения в Башкирию.

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