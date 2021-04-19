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Общество

Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится в Псковской области в июле

19 апреля 2021 года, 16:43

Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Псковской области в июле, сообщила директор АНО «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 апреля, передает Псковское агентство информации.

Дневные показы будут организованы в кинотеатре «Смена», а вечерние — в Зеленом театре. По словам Барышниковой, просмотр кинолент на улице будет проходить в Пскове впервые в рамках фестиваля.

Кинофестиваль «Западные ворота» уже проходил в Псковской области в 2019 году. Мероприятие состоялось в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. 

С 27 по 30 июня участникам показали 10 короткометражных фильмов, 50 фильмов, снятых в 10 европейских странах, а также программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы.

Главный приз фестиваля завоевала лента «Товарищ ребенок» (Эстония).

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