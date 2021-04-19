Палаточный лагерь оборудуют в Усвятах на время празднования 1000-летия посёлка, сообщила директор АНО «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 апреля, передает Псковское агентство информации.

В оборудованном палаточном лагере разместятся гости праздника, сообщила директор АНО «Псковконцерт». Также в Усвятах есть одна гостиница на девять мест.

«31 июля в Усвятах будет большой праздник в честь 1000-летия посёлка. Мы делаем яркую, интересную программу», – рассказала Барышникова.

По её словам, в праздничной программе уже запланированы концерт и салют. Кроме того, в посёлке организуют ремесленную ярмарку и небольшой детский городок.

«Постараемся сделать всё стильно», – отметила спикер.