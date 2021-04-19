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Общество

И. о. председателя комитета по культуре Псковской области назначена Ольга Тимофеева

19 апреля 2021 года, 15:35

Исполняющей обязанности председателя комитета по культуре Псковской области назначена Ольга Тимофеева, которая ранее занимала пост директора Театрально-концертной дирекции Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram-аккаунте. 

И. о. председателя комитета по культуре Псковской области назначена Ольга Тимофеева

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

«У Ольги Александровны большой опыт практической работы, стратегическое мышление и очень интересные идеи, - уверен, со всеми поставленными задачами она справится!» - написал глава региона.

На встрече с Михаилом Ведерниковым Ольга Тимофеева поблагодарила за оказанное доверие. «Иллюзий, что будет просто у меня нет, задачи стоят серьёзные, поэтому будем работать», - отметила она.

Ранее председателем комитета по культуре области была Жанна Малышева. 12 апреля стало известно о её уходе с этой должности

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