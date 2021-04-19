И. о. председателя комитета по культуре Псковской области назначена Ольга Тимофеева

Исполняющей обязанности председателя комитета по культуре Псковской области назначена Ольга Тимофеева, которая ранее занимала пост директора Театрально-концертной дирекции Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«У Ольги Александровны большой опыт практической работы, стратегическое мышление и очень интересные идеи, - уверен, со всеми поставленными задачами она справится!» - написал глава региона.

На встрече с Михаилом Ведерниковым Ольга Тимофеева поблагодарила за оказанное доверие. «Иллюзий, что будет просто у меня нет, задачи стоят серьёзные, поэтому будем работать», - отметила она.

Ранее председателем комитета по культуре области была Жанна Малышева. 12 апреля стало известно о её уходе с этой должности.