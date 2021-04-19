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Происшествия / Преступление

Полицейские пресекли работу нелегальной кальянной в Пскове

19 апреля 2021 года, 13:42

Нелегальную кальянную выявили псковские полицейские в ходе профилактического рейда по заведениям досуга. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Полицейские пресекли работу нелегальной кальянной в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Полицейские пресекли работу нелегальной кальянной в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

На улице Рокоссовского в Пскове стражи порядка выявили заведение, где клиентам предоставлялись услуги по курению кальяна. Владелец нелегальной кальянной нарушил Указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию распространению коронавируса.  

В связи с этим УМВД России по Псковской области напоминает псковичам о строгой необходимости соблюдения действующих ограничений, в том числе касающихся работы предприятий общепита и организации массовых развлекательных мероприятий.

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