Полицейские пресекли работу нелегальной кальянной в Пскове

На улице Рокоссовского в Пскове стражи порядка выявили заведение, где клиентам предоставлялись услуги по курению кальяна. Владелец нелегальной кальянной нарушил Указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию распространению коронавируса.

В связи с этим УМВД России по Псковской области напоминает псковичам о строгой необходимости соблюдения действующих ограничений, в том числе касающихся работы предприятий общепита и организации массовых развлекательных мероприятий.