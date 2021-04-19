Полицейские пресекли работу нелегальной кальянной в Пскове

Нелегальную кальянную выявили псковские полицейские в ходе профилактического рейда по заведениям досуга. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Нелегальную кальянную выявили псковские полицейские в ходе профилактического рейда по заведениям досуга. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На улице Рокоссовского в Пскове стражи порядка выявили заведение, где клиентам предоставлялись услуги по курению кальяна. Владелец нелегальной кальянной нарушил Указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию распространению коронавируса.
В связи с этим УМВД России по Псковской области напоминает псковичам о строгой необходимости соблюдения действующих ограничений, в том числе касающихся работы предприятий общепита и организации массовых развлекательных мероприятий.