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Общество

Губернатор: Открытие медиацентра ПАИ — важное событие для всей медийной сферы Псковской области

19 апреля 2021 года, 12:21

Открытие медиацентра Псковского агентства информации — это важное событие для всей медийной сферы региона, заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении на своей странице в Instagram.

Губернатор: Открытие медиацентра ПАИ — важное событие для всей медийной сферы Псковской области

Фото Арсения Тимашова

«У нас развитая, конкурентная, и, что немало важно, полезная журналистика, которая не стесняется поднимать проблемные вопросы и всегда реагирует на запросы жителей. Но вместе с тем общее техническое оснащение региональных СМИ оставляет желать лучшего», - подчеркнул губернатор.

По его словам, псковским журналистам сложно развивать современные форматы вещания из-за отсутствием специализированных помещений, оборудования и техники. Новая площадка же частично решает эту проблему. 

Михаил Ведерников отметил, что новый медиацентр – это площадка для всех СМИ Псковской области. Здесь можно проводить мероприятия и пресс-конференции.  

«Такой площадки у наших СМИ ещё не было», - заключил глава региона.

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