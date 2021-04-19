Губернатор: Открытие медиацентра ПАИ — важное событие для всей медийной сферы Псковской области

Открытие медиацентра Псковского агентства информации — это важное событие для всей медийной сферы региона, заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении на своей странице в Instagram.

«У нас развитая, конкурентная, и, что немало важно, полезная журналистика, которая не стесняется поднимать проблемные вопросы и всегда реагирует на запросы жителей. Но вместе с тем общее техническое оснащение региональных СМИ оставляет желать лучшего», - подчеркнул губернатор.

По его словам, псковским журналистам сложно развивать современные форматы вещания из-за отсутствием специализированных помещений, оборудования и техники. Новая площадка же частично решает эту проблему.

Михаил Ведерников отметил, что новый медиацентр – это площадка для всех СМИ Псковской области. Здесь можно проводить мероприятия и пресс-конференции.

«Такой площадки у наших СМИ ещё не было», - заключил глава региона.