Михаил Ведерников призвал псковичей принять участие в субботнике 24 апреля

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении на своей странице в Instagram призвал псковичей принять участие во всероссийском субботнике, который пройдет 24 апреля.

«Мы много сил тратим на то, чтобы восстанавливать и развивать инфраструктуру населённых пунктов региона, но если будет грозно, то вся эта работа будет обесценена», - отметил глава региона.

Так, 16 апреля Михаил Ведерников лично принял участие в региональном субботнике возле Гремячей башни в Пскове. Около 160 человек очистили участок от мусора, веток и прошлогодней листвы. Всего было вывезено более 50 кубометров мусора.

«Приглашаю всех к этой совместной работе. Давайте вместе приведём область в порядок и будем поддерживать её в чистоте. Я уверен, тогда многое в нашей жизни изменится», - заключил губернатор.