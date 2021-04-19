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Общество

Михаил Ведерников: У нас очень яркая и небезразличная молодёжь

19 апреля 2021 года, 11:38

«У нас очень яркая и небезразличная молодёжь, которая искренне желает сделать Псковскую область лучше», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя региональный этап молодёжного форума «Территория смыслов» в очередном видеообращении на своей странице в Instagram.

«Уверен, с такой активной жизненной позицией каждый участник форума, наверняка, добьётся больших успехов, и мы со своей стороны в этом обязательно поможем», - отметил глава региона и добавил, что администрация области поддержит несколько проектов вне основной программы форума.

Михаил Ведерников: У нас очень яркая и небезразличная молодёжь

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

Так, в начале форума Михаил Ведерников предложил участникам разработать проект по укреплению имиджа Псковской области как региона для молодёжи. «По итогам мы рассчитывали увидеть больше инфраструктурных проектов, но преобладали в основном предложения по форумным кампаниям и мероприятиям. Что ж, значит, именно в этом молодёжь сейчас видит основную потребность. И мы поможем», - подчеркнул глава региона.

Одну из идей - образовательно-туристический маршрут «Умный тур» - поддержат Псковский государственный университет и администрация города. Историко-образовательный фестиваль на тему Средневековья было решено провести в рамках 1000-летия образования Усвят. Другое мероприятие - фестиваль культуры разных районов Псковской области - состоится на Кургане Дружбы. Также глава региона выделил форум «Возможности», который поможет молодым специалистам в трудоустройстве.

Михаил Ведерников: У нас очень яркая и небезразличная молодёжь

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

«Я хочу поблагодарить организаторов за качественную работу – форум прошёл на очень высоком организационном уровне», - добавил Михаил Ведерников и подчеркнул, что это был первый региональный форум, который принял участников из другой страны – из Белоруссии.

Кроме того, глава региона поблагодарил Росмолодёжь за поддержку проектов, представленных на региональном форуме. 

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