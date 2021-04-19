Псковский губернатор предлагает скорректировать для привитых ковидограничения при въезде из-за границы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратится к главному санитарному врачу России Анне Поповой с предложениями по корректировке новых правил въезда из-за границы. Об этом глава региона сообщил в очередном видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Согласно новым требованиям, которые прописаны в федеральном противовирусном Указе, все граждане по возвращению в Россию должны в течение 3 дней сдать тест на коронавирус и разместить его результаты на портале «Госуслуги». До этого момента необходимо находиться на самоизоляции.

Эти правила, в том числе, распространяются на тех, кто полностью прошёл вакцинацию от коронавируса или недавно переболел им и имеет антитела. «В Псковской области, да и не только у нас, есть большое количество людей, чья работа и жизнь проходит по обе стороны границы. И думаю, у них должна быть возможность после вакцинации вернуться к привычным заработкам», - подчеркнул губернатор и заверил, что направит Анне Поповой предложения по корректировке правил.

Глава региона также отметил, что новые требования вызвали много вопросов в комментариях, поэтому он попросил специалистов Роспотребнадзора пояснить некоторые позиции.

Так, по словам экспертов, никаких исключений для тех, кто пересекает границу пешком или имеет два паспорта - российский и паспорт другой страны, не предусмотрено.

Правила не распространяются только на водителей международных перевозок, поездных и локомотивных бригад железнодорожного транспорта, экипажей самолётов, а также на пассажиров авиарейсов и поездов «Калининград – Псков». При этом требования не касаются только тех, кто сел в Калининграде, а не на территории другой станы по пути следования.