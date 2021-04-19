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Общество / Здоровье

В Псковской области разработают регламент участия родителей в выпускных

19 апреля 2021 года, 10:29

Возможность участия родителей в выпускных вечерах детей рассмотрят на очередном заседании оперативного штаба, который состоится в Псковской области 29 апреля. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в новом видеообращении на своей странице в Instagram. 

«Постараемся вместе с Роспотребнадзором разработать и согласовать безопасный регламент проведения таких мероприятий», - подчеркнул глава региона.

Также Михаил Ведерников напомнил, что воинские парады в области точно пройдут. Однако, в Пскове мероприятие будет не таким масштабным из-за реконструкция Октябрьского проспекта и отъезда военных на учения. Вопрос проведения остальных мероприятий, в том числе памятных акций 9 мая, будет рассмотрен на оперштабе. 

В настоящее время эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной. По словам губернатора, существенного роста заболеваемости нет – ежедневно в ковидстатистику добавляется по 60-70 заболевших. 

Система здравоохранения выдерживает эту динамику без чрезмерной нагрузки, отметил Ведерников и добавил, что на сегодняшний день в псковских медучреждениях свободны более 25% ковидкоек.

«Тем не менее, мы должны быть готовы к возможному ухудшению ситуации. Хочу ещё раз напомнить, что в ближайший месяц целый ряд факторов будут способствовать росту заболеваемости. Во-первых, это погодные условия, во-вторых, начало дачного сезона, ну и, конечно, майские праздники», - заключил губернатор. 

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