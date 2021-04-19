Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области перевалило за 25 тысяч

25 тысяч 52 жителя Псковской области выздоровели от коронавируса с начала пандемии, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки 18 апреля в ковидстатистику добавилось 138 выздоровевших и 49 заболевших СOVID-19.

В частности, в Пскове (всего 12 тыс. 818) заразились 24 человека. В Дедовичском районе (всего 750) диагностировали пять случаев коронавируса, в Островском (всего 1 тыс. 819) – четыре. По два ковидбольных зафиксировали в Опочецком (всего 897) и Дновском (всего 305) районах, по одному - в Великих Луках (всего 6 тыс. 93), Печорском (всего 691), Гдовском (всего 514), Пыталовском (всего 298) и Красногородском (всего 204) районах.

Всего в Псковской области подтвердилось 35 тыс. 589 случаев заражения коронавирусом. Умерли 303 человека. «К сожалению, ещё пятеро умерли от СOVID-19. Приношу свои искренние соболезнования их родным и близким», - написал глава региона.

Также Михаил Ведерников призвал псковичей пройти вакцинацию перед майскими праздниками и дачным сезоном. Запись на прививки ведется по единому номеру 122, через портал «Госуслуги», по номерам телефонов колл-центров или в регистратуре поликлинических отделений.