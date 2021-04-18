Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Псковская спортсменка стала чемпионкой России по брейкингу

18 апреля 2021 года, 21:34

Спортсменка хип-хоп Центра «Хоть отбавляй», псковичка Мария Костина заняла первое место в чемпионате и первенстве России по брейкинг, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководство Центра.

Мария Костина победила в номинации «девушки 14-15 лет».

Псковская спортсменка стала чемпионкой России по брейкингу

Фото из официального Telegram-канала Псковской области
Еще один псковский спортсмен - Никита Костин – занял на соревнованиях второе место в номинации «юноши 14-15 лет».

Чемпионат России, первенство России и Всероссийские соревнования в олимпийской дисциплине танцевального спорта «брейкинг» проходят 17-18 апреля в Москве.

По результатам чемпионата будет сформирована спортивная сборная команда Российской Федерации по брейкингу, которая примет участие во Всероссийских соревнованиях в Сочи (25-27 июня) и международных соревнованиях во Владивостоке (сентябрь 2021 года).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы
Администрация Псковской области поддержит несколько молодежных проектов, представленных на «Территории смыслов»
В Псковской области появился первый КМС России по фигурному катанию на коньках
Подсветку памятника Александру Невскому на горе Соколиха планируется сделать в этом году
На горе Соколиха в Псковском районе почтили память Александра Невского и русских воинов
69 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки
Юлия Пересильд: Несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души
Более полумиллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
Псковский фермер Анвар Зуфаров вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется