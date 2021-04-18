Псковская спортсменка стала чемпионкой России по брейкингу

Спортсменка хип-хоп Центра «Хоть отбавляй», псковичка Мария Костина заняла первое место в чемпионате и первенстве России по брейкинг, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководство Центра.

Еще один псковский спортсмен - Никита Костин – занял на соревнованиях второе место в номинации «юноши 14-15 лет».

Чемпионат России, первенство России и Всероссийские соревнования в олимпийской дисциплине танцевального спорта «брейкинг» проходят 17-18 апреля в Москве.

По результатам чемпионата будет сформирована спортивная сборная команда Российской Федерации по брейкингу, которая примет участие во Всероссийских соревнованиях в Сочи (25-27 июня) и международных соревнованиях во Владивостоке (сентябрь 2021 года).